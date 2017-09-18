Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin güneyini vuran Irma gitti, Maria geliyor /18 Eylül 2017 13:14

ABD'nin güneyini vuran Irma gitti, Maria geliyor

Atlantik Okyanusu’nda oluşan yeni bir tropikal fırtına güçleniyor. Maria, Irma Kasırgası’nın vurduğu bölgeleri tehdit ediyor.

ABD'nin güneyini vuran Irma gitti, Maria geliyor

Karayipler ve ABD'nin güney sahillerini vuran Irma Kasırgası'nın ardından bölgenin yeni bir kasırga tehdidi altında olduğu uyarısı yapıldı.
Atlantik Okyanusu'nun batısında hafta sonu oluşan ve Maria adı verilen tropikal fırtınanın şiddetli bir kasırgaya dönüşerek Karayipler'e doğru ilerlediği bildirildi.
Maria için Karayipler'de Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis und Montserrat'ta kasırga uyarısı yapıldı. Florida'daki ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Maria'nın pazar gecesi Barbados'un 225 kilometre kuzeybatısında saatte 225 kilometre hıza ulaşarak ilerlediği bildirildi.
Irma, yarıdan fazlası Karayip adalarında olmak üzere toplam 84 kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca dolarlık maddi hasara yol açmıştı.
Meteoroloji: İrma'ya benziyor
Yetikiler, Maria'nın şu ana kadarki seyrinin iki hafta önce büyük hasara neden olan Irma Kasırgası'na benzediğini belirtti. Maria'nın en şiddetli kasırga kategorisi olan 5'nci seviyeye doğru ilerlediği, muhtemelen 3'ncü seviye ile hafta ortasında Puerto Rico'yu vurabileceği ifade edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Maria'nın yıkıcı dalgaları da beraberinde getirebileceğini belirtti ve hayati tehlikenin olduğu vurgusu yapıldı.
Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu'nda Maria'nın yanı sıra oluşan diğer iki tropikal fırtına Jose ve Lee'nin etkisinin Maria kadar olmayacağını belirtirken, Jose'nin karaya ulaşmayacağı ancak ABD'nin doğu sahillerini etkisi altına alarak şiddetli yağış ve tehlikeli dalgalara sebebiyet verebileceği uyarsında bulundu.
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