ABD'nin gözü bu davada

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu'nda irtibat görevlisi olarak görev yapan Metin Topuz’un davasında ara karar verildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Topuz’un tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 28 Haziran’a ertelendi.





ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, savcılığını Metin Topuz'un suç işlediğine dair delil sunamadığını söyledi.







ABD MASLAHATGÜZARI: İNANIR DELİL GÖREMEDİK





Topuz’un tahliyesini istediği duruşmanın ardından açıklama yapan ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, “Metin Topuz’un suç işlediğine dair inandırıcı delil göremedik. Bu konunun adil çözümüne ilişkin çağrımızı tekrarlıyoruz.” dedi.





İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu.





Duruşmada, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, çok sayıda konsolosluk görevlisi ile Topuz’un eşi ve oğlu izleyici olarak yer aldı.





Duruşmada mahkeme heyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’nden o dönem ABD’ye yapılan ziyaretlerle ilgili sorulan soruya cevap verildiğini belirtti.





Emniyetin verdiği cevapta Uyuşturucu İle Mücadele Dairesi (DEA) katılımıyla seminer yapıldığı, ABD’ye gidişlerle ilgili bilgi verilerek dönüşten sonra hazırlanmış bir rapora rastlanmadığı belirtildi.





“RAPOR YAZIP YAZMADIKLARINI KONTROL EDEMEM”





Bunun üzerine söz alan Metin Topuz, “Rapor yazıp yazmadıklarını kontrol edemem, Ben refakat ettim. Rapor yazmaları benim kontrolümde olan bir şey değil.” diyerek cevap verdi.





Topuz'un avukatları da Emniyet'in böyle bir görüş belirtmesinin doğru olmadığını belirterek, bunu kabul etmediklerini söyledi. Emniyet yazısına tepki gösteren Topuz'un avukatları da yazının yorum içerdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söylediler.





ŞAHİT İDDİANAMEDEKİ İFADEYİ TEKZİP ETTİ





Duruşmada daha sonra iki şahit dinlenildi.





İlk olarak polislerin arama yapıldığı esnada Topuz’un evinde bulunan komşusu, aramalar sırasında Metin Topuz’un söylediği iddia edilen, "Beni niçin gözaltına aldığınızı biliyorum. F..Ö ile irtibatlı kişilerle ilişkimden dolayı gözaltına alıyorsunuz." şeklindeki sözleri kullanmadığını söyledi.





Böylece iddianamedeki bir iddia daha tekzip edildi.





Duruşmada daha sonra dinlenilen bir diğer şahit ise marangoz olduğunu ve Topuz’un ve oğlunun evinin marangoz işlerini yaptığını, başka da bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.





METİN TOPUZ: HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEMEDİM





Duruşmada daha sonra söz alan Metin Topuz, herhangi bir suç işlemediğini belirterek, “Ben suç işlemedim. Bahsi geçen üst makamdaki kişilerle işim gereği irtibat kurdum. Tahliyemi istiyorum.” dedi. Savunması sırasında Topuz'un gözleri doldu.





Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.