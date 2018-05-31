ABD'nin F-35 uçaklarını Türkiye'ye vermemesinin sebebini Ruslar çözdü

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan CIGR Askeri-Siyasi Gazetecilik Merkezi'nden uzman Boris Aleksandroviç Rojin, Washington'ın yalnızca siyasi baskı yapmadığını, ayrıca ABD'nin silah teknolojisinin bir şekilde Rusya'nın eline geçebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.







ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Atlantik Konseyi'nin düzenlediği 'ABD İttifaklarını Güçlendirme' başlıklı panelde, Washington'ın Türkiye'nin F-35'lerle birlikte S-400 füze savunma sistemini bir arada kullanmasından endişe duyduklarını söylemişti.





Rojin "Bu sözler bir taraftan siyasi baskı aracı olarak kullanılıyor. Zira ABD, Türkiye'nin, NATO ülkelerinden olabileceği gibi Rusya'dan da silah almak istediğini açıkça söylemesinden rahatsızlık duyuyor. ABD bir şekilde Türkiye'nin yüksek teknolojili silah pazarında tekel olduğunu empoze etmeye çalışıyor. Diğer taraftan da Rusya'nın Türkiye'ye yüksek teknolojili silahlar sevk ederek öyle ya da böyle ABD yapımı silahlara erişim imkânı bulmasından korkuyorlar. Washington, F-35'lerin ihracat için üretilen versiyonlarının, ABD teknolojisinin, Rusya'nın eline geçmesinden çekiniyor" ifadelerini kullandı.





'ABD'NİN SÖYLEMLERİ DAHA ÇOK SİYASİ NİTELİKLİ'





Rojin, Türkiye silah pazarına yönelik aktif rekabet görüldüğü bu dönemde ABD'nin bu söylemlerinin daha çok siyasi nitelikli olduğunu da ifade etti.







Rojin, "Şimdi Türkiye'deki uzman çevrelerinde Türk askeri teçhizatlarında ABD ve Avrupa'dan sevkiyatlara bel bağlandığı konusu tartışılıyor. Nitekim bu Türkiye'nin ALTAY tankı üretimi planı üzerinde de etki etti" dedi.





'TÜRKİYE, SİLAH ALIM KANALLARINI ARTTIRMAYA ÇALIŞIYOR'





Rojin, Türkiye'nin Avrupa ve ABD ile ilişkilerindeki sorunlar nedeniyle kendisinin üretemediği yüksek teknolojili silahları alabileceği kanalları arttırmaya çalıştığını belirtti.





'TÜRKİYE, 'ALTERNATİFİMİZ VAR' DİYOR'





ABD'nin Türkiye'ye yaptığı baskılara değinen Rojin "Türkiye 'eğer silah ticaretinde bize engel olursanız, alternatiflerimiz var' mesajı veriyor. S-400 satın alınmasıyla da bunun yalnızca lafta kalmadığını gördük" dedi.





Wilson, "Türkiye, NATO üyesi ve aynı zamanda ABD yapımı uçakları var, F-35'ler gibi. Türkiye F-35 ortağı ancak bu uçakları S-400'lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz. Türkiye ile görüşmeler devam ediyor ve bu uçakları teslim almadan bu sorunun çözüleceği konusunda umutluyum" ifadelerini kullanmıştı.





sputnik