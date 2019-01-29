Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin en büyük kuruluşu iflas başvurusunda bulundu /29 Ocak 2019 14:34

ABD'nin en büyük kuruluşu iflas başvurusunda bulundu

ABD'nin en büyük kuruluşu PG&E'nin (Pasifik Gaz ve Elektrik) iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu.

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ABD'nin en büyük kuruluşu PG&E şirketi (Pasifik Gaz ve Elektrik) , Kaliforniya eyaletindeki yangınlar sebebiyle ortaya çıkan milyarlarca dolar zarar sebebiyle iflas başvurusunda bulundu.

Alman sigorta şirketi Munich RE, Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım'da başlayan ve "Camp Yangını" olarak isimlendirilen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınının, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak geçen yılın en maliyetli doğal afeti olduğunu belirtmişti.

Binlerce evin yok olmasına, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının yol açtığı 16,5 milyar dolarlık maddi kaybın 12,5 milyar dolarlık kısmının sigortalı olduğu kaydedilmişti.
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