ABD'nin en büyük kredi kartı şirketlerinden biri müşterilerinin bilgilerini çaldırdı

Amerikan bankacılık ve finans şirketi Capital One, ABD ve Kanada'daki toplam 106 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. Capital One, ABD'nin en büyük kredi kartı şirketlerinden biri.





Dün gözaltına alınan bilgisayar korsanının müşterilerin adları, adresleri, telefon numaraları, sosyal güvenlik bilgileri, kredi skorları ve kredi kartı limitleri gibi bilgilerini çaldığı ancak kredi kartı numaralarına ulaşamadığı belirtiliyor.





Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bilgisayar korsanlığından ABD'de yaklaşık 100 milyon Kanada'da da 6 milyon kişi etkilendi.





Ayrıca ABD'de 140 bin kişinin sosyal güvenlik numaraları ve bunlara bağlı 80 bin banka hesabı numarasının da çalındığı belirtildi.





Kanada'da da 1 milyon müşterinin sosyal güvenlik numaralarının bilgisayar korsanının eline geçtiği kaydedildi.



