Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı tarih belli oldu /23 Şubat 2018 22:58

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı tarih belli oldu

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği İsrail'in bağımsızlığının 70. yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacak.

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ABD, tepkilere rağmen, Kudüs Büyükelçiliği'ni Mayıs ayında açmaya hazırlanıyor.

Açıklama ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iki yetkilisinden geldi. İsmi açıklanmayan yetkililer, Kudüs'te büyükelçilik açılışının İsrail devletinin kuruluşunun 70'inci yıldönümü kutlamalarına denk getirileceğini söyledi. İsrail devletinin kuruluş yıldönümü 14 Mayıs'ta. ABD Kongresi de bu konuda bilgilendirildi.

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ajanslara düşen bu açıklamanın ardından Trump'a Twitter üzerinden teşekkür ederek "Bundan daha iyi bir hediye olamazdı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD'den resmi bir açıklama yapıldığı takdirde karşılık vereceğini duyurdu.
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