Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı'ndan S-400 çıkışı: F35 jetlerini vermemeyi tavsiye ettik /05 Mart 2019 21:23

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı'ndan S-400 çıkışı: F35 jetlerini vermemeyi tavsiye ettik

ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, 'Benim vereceğim en iyi askeri tavsiye Rus sistemleriyle çalışan bir müttefike bizim de F-35 uçaklarını vermememiz yönünde olacaktır' dedi.

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Orgeneral Curtis Scaparrotti, Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda senatörlerden gelen soruları cevapladı. 

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre Scaparrotti, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye tedarik edilmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

ABD Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu’ndaki oturumda Türkiye ve Amerika arasındaki askeri ilişkiler ve iki ülke arasındaki görüş ayrılıkları da gündeme geldi. Amerika’nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Curtis Scaparrotti “Türkiye’yle askeri düzeyde iyi, çok güçlü ilişkilerimiz var. Bazı görüş ayrılıklarımız da var bildiğiniz gibi. Ama dürüst ve samimi şekilde görüşüyoruz. Şu aşamada karşılıklı çıkarlar bağlamında çalışma konusunda çok başarılı olduk” diye konuştu.

Oturumda Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi de gündeme geldi. Amerika’nın Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, “Bu Türkiye için büyük bir karar. Ben liderlerimizin de yaptığı gibi onlarla bizzat konuştum. Rus sisteminin alınması konusunu bir daha değerlendirmelerini umuyorum” dedi.

Orgeneral Scaparrotti, “Benim vereceğim en iyi askeri tavsiye Rus sistemleriyle çalışan bir müttefike bizim de F-35 uçaklarını vermememiz yönünde olacaktır” ifadesini kullandı.
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