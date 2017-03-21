ABD'nin ardından bir şok haber de İngiltere'den

İngiltere'de Başbakanlık, 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Yasak kapsamındaki diğer ülkeler ise Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan.





Başbakanlık'tan yapılan açıklamada; uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan her türlü elektronik cihazın yasak kapsamında olduğunu ve kabin içine alınmayacağı belirtildi. Bu cihazların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulması gerekiyor.





Başbakanlık Sözcüsü, hükümetin bu önlemleri "gerekli ve uygun" olarak nitelendirdiğini söyledi.





Sözcü ayrıca, Başbakan Theresa May'in bu konuyla ilgili bir dizi toplantıya başkanlık ettiğini ve nihai kararın sivil havacılık güvenliğiyle ilgili bu sabah yapılan toplantıda alındığını da sözlerine ekledi.





Yasaklanan cihazlar:

Dizüstü bilgisayarlar

Tablet bilgisayarlar

Elektronik kitaplar

Fotoğraf makineleri

Taşınabilir DVD oynatıcılar

Oyun konsolları

Taşınabilir yazıcılar





ABD'de yasak 8 ülkeyi kapsıyor





Nüfusunun çoğu Müslüman olan 8 ülkenin toplam 10 havaalanından ABD'ye yapılan direkt seferlerde kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihazların taşınması geçici olarak yasaklanmışyı.









ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın getirdiği yasak kapsamında, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı ABD seferleri de yer alıyor. ABD'li yetkililer bir dizi cihazın içine patlayıcı madde saklanabileceği uyarısı yapıyor.

BBC muhabiri Daniel Sandford, İngiltere'nin kararının "çok açık bir şekilde ABD ile koordineli bir şekilde hareket etme çabası olduğunu" ifade etti.

Sandford ayrıca, geçen yıl içerisinde Somali'de bir uçakta meydana gelen patlamanın bir dizüstü bilgisayarın içine yerleştirilen bombadan kaynaklandığını ve alınan önlemlerin de benzer bir olayın önlenmesini amaçladığını belirtti.