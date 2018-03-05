Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Ankara Büyükelçiliği kendini yarım kapattı... /05 Mart 2018 00:42

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği kendini yarım kapattı...

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği güvenlik tehdidi nedeniyle bugün sınırlı hizmet verecek.

SHABER3.COM

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün güvenlik tehdidi nedeniyle açılmayacak. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.

Uyarılar arasında, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı.

"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" uyarıları da ABD vatandaşlarının bilgisine sunuldu. Ayrıca bugün için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.
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