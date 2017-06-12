ABD'nin 51. eyaleti olmak isteyen ülke





ABD toprağı olsa da eyalet statüsünde sayılmayan Porto Riko içişlerinde özerk bir bölge.





Atlantik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Porto Riko, statüsünün değişmesi halinde "ABD'nin en yoksul eyaleti" olacak ve ülkede yaşayan çok sayıda kişi sosyal yardım için ayrılan federal ödeneklerden yararlanma hakkı kazanacak.





Ancak muhalefetin boykot ettiği referandumda seçmenlerin yalnızca yüzde 23'ünün geçerli oy kullanması tartışma yarattı.





Hukuksal bağlayıcılığı da olmayan referandumda sandığa gidenlerin yüzde 30'unun da boş veya geçersiz oy kullandığı açıklandı.



