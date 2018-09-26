ABD'liler Borsa İstanbul'dan çıktı... Bütün hisseler varlık fonuna geçti

Borsa İstanbul’un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Borsa istanbul’da yüzde 7 olan ABD’li borsa işletmecisi Nasdaq payı yeni ortaklık yapısında sıfırlandı, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) payı ise yüzde 80.6’a yükseldi.

Nasdaq’ın geçtiğimiz yıllarda aldığı payların Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) geçtiği görülüyor.

Konuya yakın iki kaynak söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Nasdaq ile yapılan ortaklık sözleşmesinde şirkete çıkış opsiyonu tanındığını ve Nasdaq’ın bu opsiyonu kullanmış olabileceğini ifade etti.

BİR ÇIKIŞ OPSİYONU VARDI’

Konuya yakın üst düzey bir kaynak, ortaklık yapısında görülen bu değişikliğin nedeni ile ilgili olarak, “Nasdaq ile yapılan anlaşmada bir çıkış opsiyonu vardı. Bu kullanılmış olabilir” dedi.





Konuya yakın bir başka kaynak da, “Nasdaq’ın opsiyonunu kullanacağı söyleniyordu, bununla ilgili resmi bir duyuru biz de görmedik ama bu değişiklik bu satışın gerçekleştiğini gösteriyor” diye konuştu.





Nasdaq 2013 yılında Borsa İstanbul’a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra payını yüzde 7’ye yükseltmişti.





Borsa İstanbul’un internet sitesinde ortaklık yapısını gösteren sayfanın 1 Temmuz tarihli kopyasında Nasdaq’ın Borsa İstanbul’daki payı yüzde 7, TVF’nin payı yüzde 73.6 olarak gözükürken, sayfanın bugünkü halinde TVF’nin payı yüzde 80.6 olarak yer alıyor. Ortaklar arasında ise Nasdaq bulunmuyor.





TEKNOLOJİ ABD’LİLERİN





Borsa İstanbul 2014 yılında başladığı teknolojik dönüşüm çerçevesinde Apple ve Google gibi devlerin işlem gördüğü ABD'li Nasdaq ile teknoloji transferi anlaşması imzalamıştı. Bu teknolojik dönüşüm kapsamında Genium INET isimli bir yazılım satın alınmıştı. Programın ilk aşamasında BISTECH adı verilen dönüşüm ilk olarak 30 Kasım 2015 tarihinde pay piyasası işlemlerinde kullanılmıştı.





Nasdaq Piyasa Teknolojisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lars Ottersgard ise konuyla ilgili olarak geçen sene yaptığı açıklamada “Borsa İstanbul ile geçtiğimiz üç yıl içerisinde, daha güvenilir, yüksek performanslı ve hızlı bir işletim sisteminin hayata geçirilmesine yönelik olarak piyasa teknolojisi ve uygulamalarını iyileştirme sürecinde birlikte çalışıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi ve ekledi: “BISTECH Projesi ile Borsa İstanbul, emir işleme sayısını saniyede 4,000 mesajdan 100,000 mesaja yükselterek ve emir iletim hızını FIX standart protokolü ile 1 milisaniyeden 100 mikrosaniyeye düşürerek, kapasitesini büyük ölçüde artırmıştır” ifadelerini kullanmıştı.