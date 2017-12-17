ABD'li yargıç, Trump'ın kararını askıya aldı

Obamacare, dini kurumlara dini ve ahlaki inançları yönünde doğum kontrolüne yönelik sağlık hizmeti sağlama zorunluluğundan muaf tutulmasına izin veriyordu.







Ekim ayında Trump yönetimi, ticari şirketlerin bu istisnadan yararlanmasına izin veren bir karar yayınladı. Bu durum büyük tepki aldı.





Yargıç Beetlestone, on binlerce kadının düşük maliyetli gebelik önleyici yöntemlerden mahrum bırakıldığında zarar görebileceği gerekçesiyle Trump yönetiminin kanununda değişikliğe gidilmesi kararını askıya aldığını duyurdu.





ABD Sağlık Bakanlığı, Obamacare yasasına göre, gebelik kontrolüne yönelik ilaç alanların ve bu alanda çalışanların ahlaki duruşlarının korunması için sağlık kapsamına alındığını duyurdu.





ABD Adalet Bakanı Jefferson Sessions yaptığı açıklamada “Obamacare, işverenleri dini inançlarına aykırı doğum kontrol yöntemlerini uygulamak zorunda bırakıyor. Bu da inançları büyük ölçüde etkiliyor” ifadelerini kullandı.