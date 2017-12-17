Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li yargıç, Trump'ın kararını askıya aldı /17 Aralık 2017 11:53

ABD'li yargıç, Trump'ın kararını askıya aldı

Pensilvanya’da görev yapan federal yargıç Wendy Beetlestone, Trump yönetiminin eski ABD Başkanı Barack Obama’nın imzaladığı sağlık sigortası yasası Obamacare’in kaldırılmasına ilişkin kararını askıya aldı.

SHABER3.COM

Obamacare, dini kurumlara dini ve ahlaki inançları yönünde doğum kontrolüne yönelik sağlık hizmeti sağlama zorunluluğundan muaf tutulmasına izin veriyordu.

Ekim ayında Trump yönetimi, ticari şirketlerin bu istisnadan yararlanmasına izin veren bir karar yayınladı. Bu durum büyük tepki aldı.

Yargıç Beetlestone, on binlerce kadının düşük maliyetli gebelik önleyici yöntemlerden mahrum bırakıldığında zarar görebileceği gerekçesiyle Trump yönetiminin kanununda değişikliğe gidilmesi kararını askıya aldığını duyurdu.

ABD Sağlık Bakanlığı, Obamacare yasasına göre, gebelik kontrolüne yönelik ilaç alanların ve bu alanda çalışanların ahlaki duruşlarının korunması için sağlık kapsamına alındığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Jefferson Sessions yaptığı açıklamada “Obamacare, işverenleri dini inançlarına aykırı doğum kontrol yöntemlerini uygulamak zorunda bırakıyor. Bu da inançları büyük ölçüde etkiliyor” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li yargıç, Trump'ın kararını askıya aldı Sonraki Haber >>

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

MİT resmen adam kaçırmış...

MİT resmen adam kaçırmış...

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Bugün Türkiye'de keyfi yönetim var

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Zarrab Davası sebebiyle Halkbank'ın notu düştü

Sabrı insanı hep yükseltir...

Sabrı insanı hep yükseltir...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:11:30