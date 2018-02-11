Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li vekil Yunanistan'daki aileleri ziyaret etti: Hepimiz ağladık /11 Şubat 2018 13:35

ABD'li vekil Yunanistan'daki aileleri ziyaret etti: Hepimiz ağladık

Bir grup ABD'li milletvekili Yunanistan'da hayata tutunma mücadelesi veren hizmet hareketi mensubu aileleri yerinde ziyaret etti.

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Hizmet Hareketi’ne yönelik kitlesel kıyım operasyonlarından kurtulmak isteyenlerin sığındığı ülkelerden biri olan Yunanistan’da 600 aile hayata tutunma mücaelesi veriyor. Ege sularında can veren Maden ailesinin dramı başta olmak üzere, her birinin göz yaşartan ayrı bir hicret hikâyesi var.

İşte bu aileleri evlerinde ziyaret eden Pennsylvania Eyalet Milletvekili Margo Davidson izlenimlerini 30Plus Tv’ye anlattı. Yeni doğmuş bebekleri hapse girmesin diye zorlu koşullarda Yunanistan’a geçen ailelerle konuştuğunu, suda boğulmak üzereyken yanlarındaki diğer erkekler tarafından kurtarılan bir annenin yaşadıklarını anlatırken buna şahit olan kızının yüzündeki ifadeyi unutamadığını belirten Davidson, ‘O anları beraberimdekilerle gözyaşı içinde dinledik.’ dedi.
 
Zulümden kurtulmayı başaranlar bir yana Türkiye’de 10 binin üzerinde kadın ve 700’ün üzerinde bebeğin cezaevlerinde olduğuna dikkat çeken Pennsylvania Eyalet Milletvekili Margo Davidson, bu ziyaretten sonra Türkiye’de olup biten hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olduğunu söyledi. ‘Artık gözlerim açıldı’ diyen Davidson, bunca acıya rağmen dünyada insanların bu dramlardan haberinin olmadığını vurguladı.

Margo Davidson, son olarak herkese ‘bu insanları ziyaret edin ve yaşananları dünyaya anlatın’ çağrısında bulundu.
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