ABD'li stratejist, AKP'nin lobi şirketlerine akıttığı milyonlara dikkat çekti

İşte Michael Rubin'in o tweetleri:
Türkiye, Washington'da avukat ve lobicilere kaç milyon dolar harcarsa harcasın. Burada paranın geçerli olmadığını ne zaman anlayacak?
Melih Gökçek'in dürüst oy sayımından bahsetmesi Bahçeli'nin Kürt kültüründen bahsetmesi ile aynı. @06melihgokcek @dbdevletbahceli #Türkiye
Tayyip, sen de işkenceci ve muhaliflerini öldüren bir diktatör olduğuna göre, Öcalan'dan ne farkın var?
RTE, her türlü hile yapmana rağmen büyük şehirleri & kendi semtini bile kaybediyorsun. Artık gercek sonuçlarla ne olduğunu düşünebiliyor musun?