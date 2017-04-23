ABD'li stratejist, AKP'nin lobi şirketlerine akıttığı milyonlara dikkat çekti





İşte Michael Rubin'in o tweetleri:





Türkiye, Washington'da avukat ve lobicilere kaç milyon dolar harcarsa harcasın. Burada paranın geçerli olmadığını ne zaman anlayacak?







Melih Gökçek'in dürüst oy sayımından bahsetmesi Bahçeli'nin Kürt kültüründen bahsetmesi ile aynı. @06melihgokcek @dbdevletbahceli #Türkiye





Tayyip, sen de işkenceci ve muhaliflerini öldüren bir diktatör olduğuna göre, Öcalan'dan ne farkın var?







RTE, her türlü hile yapmana rağmen büyük şehirleri & kendi semtini bile kaybediyorsun. Artık gercek sonuçlarla ne olduğunu düşünebiliyor musun?









Haftada bir kaç kez Türkçe tweet paylaşarak AKP ve Erdoğan aleyhinde yorum ve analiz yapan Michael Rubin, son 24 saatte 4 Türkçe tweet daha paylaştı.