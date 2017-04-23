Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li stratejist, AKP'nin lobi şirketlerine akıttığı milyonlara dikkat çekti /23 Nisan 2017 15:22

ABD'li stratejist, AKP'nin lobi şirketlerine akıttığı milyonlara dikkat çekti

Pentagon uzmanı Amerikalı stratejist-yazar Michael Rubin, AKP hükümetinin Washington DC'deki lobi şirketlerine akıttığı milyon dolarlık ödemelere dikkat çekti.

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Haftada bir kaç kez Türkçe tweet paylaşarak AKP ve Erdoğan aleyhinde yorum ve analiz yapan Michael Rubin, son 24 saatte 4 Türkçe tweet daha paylaştı.

İşte Michael Rubin'in o tweetleri:

Türkiye, Washington'da avukat ve lobicilere kaç milyon dolar harcarsa harcasın. Burada paranın geçerli olmadığını ne zaman anlayacak?

Melih Gökçek'in dürüst oy sayımından bahsetmesi Bahçeli'nin Kürt kültüründen bahsetmesi ile aynı. @06melihgokcek @dbdevletbahceli #Türkiye

Tayyip, sen de işkenceci ve muhaliflerini öldüren bir diktatör olduğuna göre, Öcalan'dan ne farkın var?

RTE, her türlü hile yapmana rağmen büyük şehirleri & kendi semtini bile kaybediyorsun. Artık gercek sonuçlarla ne olduğunu düşünebiliyor musun?


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