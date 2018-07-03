Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li senatör: S-400 alırsanız F-35'ler teslim edilmez /03 Temmuz 2018 11:19

ABD'li senatör: S-400 alırsanız F-35'ler teslim edilmez

ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemini alması halinde Washington'dan F-35 uçakları alamayacağı tehdidinde bulundu.

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ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'ye F-35 satışını ancak Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesi halinde destekleyeceğini belirtti. Türkiye'nin iki sistemi de satın almasının Rusya'ya F-35'lerin işlevsel imkanlarını değerlendirme, F-35'lerin zayıf noktalarını izleme ve keşfetme imkanı sunacağını kaydeden Van Hollen, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. 

Van Hollen, ABD senatosunda görüşülmesi için hazırladığı yasa değişikliği tasarısıyla, Türkiye S-400 alımını durdurmadan F-35'lerin teslim edilmemesini talep edecek. Van Hollen tasarıyla ilgili "Bu değişiklik tasarısı, Türkiye'nin NATO müttefiklerini dikkate almaması ve Putin ile ortaklık yolunda ilerlemesi halinde F-35 alamayacağının mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.
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