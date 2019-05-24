ABD'li profesör uyardı: Türk ekonomisindeki filmin benzerini Güney Amerika'da gördüm

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sebastian Edwards, Türkiye’de dolar cinsinden mevduatların arttığını, yerel paraya güvenin düştüğünü, bu durumun endişe verici olduğunu belirterek, bu filmin benzerini Güney Amerika ülkelerinde çok defa izlediğini anlattı.







Bu ülkelerin krizden çıkış için para bastığını bunun da hiper enflasyona neden olduğunu anlatan Edwards, “Ben bu filmi izledim ve sonu her zaman kötüdür. Türkiye’de bu filmi drama mı yoksa romantik komediye mi dönüşecek? Türkiye’nin kredibilite, inandırıcılık ve güven sorunu var. Türkiye’de şu anda sermaye çıkışı sorunu söz konusu” dedi.





TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu’nun düzenlediği “Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar” toplantısında konuşan Edwards, Türkiye için tutarlı ve güvenilir politika geliştirmenin anahtar olduğunu, sermaye kontrollerinin hiçbir işe yaramayacağını, popülist politikaların enflasyonla sonuçlanacağını vurguladı.





TUTARLI VE GÜVENİLİR POLİTİKA GELİŞTİRİLMELİ





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Edwards, “23 Haziran tarihi Türkiye için kilit önemde. Şu ya da bu şekilde sorunlarını çözmeli ve tutarlı bir program hayata geçirmeli. IMF’ye gidin demiyorum ama IMF programının tek iyi tarafı tutarlı olması. Bunu kendi başınıza yapabilirseniz ne ala. Şu anda Türkiye’de makro ekonomi politikalarda sıkıntı var. Türkiye tutarlı bir program geliştirir ve güveni sağlarsa ben de paramın hepsini değil ama bir kısmını Türkiye’ye yatırırım. Mevcut ekonomik zorluklardan çıkmanız için tutarlı ve güvenilir politikalar geliştirmeniz gerekiyor” dedi.





Edwards, dünya ekonomisinin de hızla resesyona yaklaştığını, özellikle ticaret savaşıyla bu sürecin tetikleneceğini, bununla ilgili çok endişelendiğini vurgulayarak, “Resesyon geliyor ve buna yeterince hazır değiliz. Hotel Kalifornia şarkısındaki gibi giriş olacak ama çıkış çok zor olacak. Krizden çıkış için merkez bankaları para basalım diyor ama bu filmin sonu çok kötü olur. ABD’nin Huawei yaptırımına karşı Çin de ülkesinde Apple ürünlerinin satışını sınırlarsa şirketin değeri bir günde yüzde 30 civarında düşebilir. Bu da dünya piyasalarında domino etkisi oluşturur” dedi.