Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'li mobilya devi Türkiye'den tamamen çıktı /30 Eylül 2018 18:15

ABD'li mobilya devi Türkiye'den tamamen çıktı

ABD'li dev mobilya perakendecisi Crate and Barrel, 5 yıl önce geldiği Türkiye'den son mağazasını da kapatarak çıkıyor.

SHABER3.COM

Şirketin internet sitesinde vedayla ilgili yayınlanan mesajda, "Türkiye'deki unutulmaz 5 yılın ardından, değerli paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle" ifadesine yer verildi.

Crate and Barrel markasıyla 1962 yılında ABD'de kurulan ve 2013 yılında Doğuş Holding bünyesindeki Doğuş Avenu Dış Ticaret ile ilk mağazasını Zorlu Center'da açarak Türkiye'ye gelen ünlü mobilya ve ev eşyaları perakendecisi, 5 yılın ardından Türkiye operasyonunu tamamen sonlandırıyor.

Daha önce Akasya AVM, İstinye Park, Ankara Next Level, Nişantaşı, Maçka Outlet ve Nurolpark'ta yer alan mağazalarını kapatan marka, kalan tek mağazası olan Ataköy'deki Galleria AVM mağazasını da 30 Eylül itibarıyla kapatacağını duyurdu.

?Crate and Barrel'ın internet sitesinde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'deki unutulmaz 5 yılın ardından, değerli paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizle, 30 Eylül Pazar günü tüm sevenlerimizle vedalaşarak ayrılıyoruz."
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