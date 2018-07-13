Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li kozmetik devine kanser iddialarıyla ilgili ağır tazminat /13 Temmuz 2018 12:23

ABD'li kozmetik devine kanser iddialarıyla ilgili ağır tazminat

Johnson&Johnson firması ürettiği talk pudrası nedeniyle kansere yakalandığını söyleyen 22 kadına 4,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

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ABD'nin Missouri eyaletinde görülen davada jüri, Johnson & Johnson talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı hükmüne vardı ve şirketi önce 550 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etti, ardından da 4,1 milyar dolarlık cezai tazminat kararı aldı.

Johnson & Johnson'a talk pudrası nedeniyle 9 binin üzerinde dava açılmış durumda. Missouri eyaletinde alınan kararın diğer davalar için de emsal teşkil etmesi olası.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada mahkemenin kararı için 'büyük bir hayal kırıklığı' dendi ve kararın temyize götürüleceği ifade edildi.

Talk pudrası tehlikeli mi?

Yaklaşık altı hafta süren duruşmalarda davacı kadınlar ve aileleri Johnson & Johnson'ın talk pudrasını kullanmaya başladıktan sonra yumurtalık kanserine yakalandıklarını anlattılar.

Davacı kadınların avukatları, şirketin pudranın zararlarından haberdar olmasına karşın gerekli önlemleri almadığını, 1970'ten bu yana Johnson & Johnson talk pudralarına asbest bulaştığını ancak firmanın tüketicileri riskler konusunda uyarmadığını söyledi.

Johnson & Johnson ise savunmasında ürünlerine asbest bulaştığı iddialarını reddederken, kansere yol açanın talk pudrası olmadığını savundu.

Yapılan laboratuvar incelemelerini mahkemeye delil olarak sunan firma avukatları, 'temelden adaletsiz bir yargılama süreci' yaşandığını savundu.

İngiltere merkezli kanser araştırmaları vakfı Ovacome, kadınlarda genital bölgede talk pudrası kullanımının yumurtalık kanserine yol açabileceği yönünde endişelerin bulunmasına karşın bu şüphenin henüz kanıtlanmadığını ifade ediyor.

BBC TÜRKÇE
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