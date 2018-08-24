ABD'li komutandan Türkiye ile askeri işbirliği açıklaması

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Sean Ryan , Türkiye ile ABD arasındaki Mınbiç mutabakatında, eğitim sürecinde “provaların” devam ettiğini belirtirken, çekilmenin ne zaman olacağı sorusuna “Sahadaki duruma bağlı” yanıtını verdi. Türkiye, YPG’nin çekilme sürecindeki gecikmeden yakınırken Sözcü Ryan “YPG ile çalışmadıkları için” bugüne kadarki verilerle ilgili bilgi paylaşamayacağını söyledi. Sözcü, iki ülke arasındaki siyasi gerilime karşın Türk muhataplarıyla işbirliğinin “gayet iyi” olduğunu belirtti.







Türkiye ile ABD , Mınbiç’te kontrolün YPG’den yerel güçlere devredilmesini öngören yol haritasında iki ülke askerleri arasında ‘ortak devriye’ için eğitim süreci başlamıştı. Telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularına yanıt veren Ryan, “ Türkiye ve ABD , bölgede istikrar ve güvenliği sağlamayı taahhüt etti” diye konuştu. Belirlenen yol haritasının hayata geçirilmesi konusunda ise Ryan, “Bunun uygulanması sahadaki gelişmelerle yakından bağlı. Şu anda YPG’nin (çekilmesine dair) elimde sayısal veriler yok çünkü biz YPG ile çalışmıyoruz; ben onlar adına konuşamam. Ama bu Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatın bir parçası ve koalisyon sözcüsü olarak farklı bir açıklama yapamam” dedi.





‘Birlikte çalışıyoruz’





Türkiye ile ABD arasında Brunson kriziyle tırmanan ve yaptırımlarla devam eden siyasi gerilimin istihbarat paylaşımını ve işbirliğini etkileyip etkilemediğini sorusuna “Türklerle her gün çalışıyoruz ve Türk meslektaşlarımızla süreç gayet iyi, dolayısıyla bunun (gerilimin işbirliğini etkilemesi) doğru olduğunu hiç sanmıyorum” yanıtını verdi. Ryan, bunun sadece siyasi bir gerilim olduğuna işaret etti.

Uzun süredir sessizliğini koruyan IŞİD lideri Bağdadi, çıkan son ses kaydında, ABD ve Türkiye arasındaki Rahip Brunson krizi sonrasında başlayan yaptırımlar için “yaptırım yoluyla yürütülen çete siyaseti, zayıflık emaresidir” değerlendirmesini yapmıştı. Bağdadi’nin kuşatıldığını belirten Ryan da “ IŞİD liderliğinden gelen yorumlarla ilgili endişemiz yok” ifadesini kullandı.