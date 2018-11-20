Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li isimsiz yetkili: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens Selman verdi /20 Kasım 2018 16:01

ABD'li isimsiz yetkili: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens Selman verdi

CIA'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu gören ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, cinayette emri Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğunu söyledi.

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ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığında görevli yetkili, ABC News'a açıklamalarda bulundu.

Cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunun tartışılamaz olduğunu belirten yetkili, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesini yaptı.
Washington Post gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'den henüz brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileriyle bu konuyu konuşacağını açıklamıştı.
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