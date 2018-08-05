ABD'li aktör Steven Seagal, Rus Dışişleri'nde özel göreve atandı

Duyuruyu Facebook üzerinden yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Seagal'ın yeni atamayla üstleneceği temel görevin, Rusya ve ABD'nin insani alandaki ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca Seagal'ın, parasal karşılığı öngörülmeyen ‘sosyo-politik bir unvana' sahip olacağı vurgulandı.





Metinde, "Uluslararası uygulamalarda bu görev, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçilerinin görevleriyle benzerlik gösteriyor" ifadesine yer verildi.





Sputnik'e konuşan Steven Seagal ise, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapma niyetinde olduğunu belirtti.





ABD Dışişleri Bakanlığı'ndansa konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.