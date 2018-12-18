Samanyolu Haber /Dünya / AB'den yeni araçlar için emisyon kararı /18 Aralık 2018 14:14

AB'den yeni araçlar için emisyon kararı

AB, yeni motorlu araçların karbondioksit emisyonunun %37,5 oranında azalmasını kararlaştırdı. Avrupa şirketleri yeni oranların işsizliğe yol açacağı uyarısında bulundu.

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Motorlu araçların karbondioksit (CO2) emisyon değerlerinin sınırlandırılmasında Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında uzlaşmaya varıldı. Fabrika çıkışlı araçların emisyon oranının 2030 yılına kadar 2021 değerlerinin yüzde 37,5 oranında altında olması kararlaştırıldı.

Küçük ticari araçlar için bu oran yüzde 31 olacak. 2025 yılına kadar da bütün motorlu araçların CO2 emisyonu yüzde 15 oranında azaltılacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada AB'nin ‘azimli hedefler' koyarak Paris iklim anlaşmasına uyma kararlılığını vurguladığı belirtildi.

AB Komisyonu CO2 emisyonunun yüzde 30 oranında azaltılmasını önermiş ve Almanya da bu öneriyi desteklemişti. Avrupa Parlamentosu ise emisyon değerlerinin yüzde 40 oranında azaltılmasını talep etmekteydi.

Otomotivciler tedirgin

AB ülkelerinin yüzde 35'lik indirim üzerinde anlaşmalarından sonra Avrupa Parlamentosu ile Komisyon arasındaki görüşmeler yeniden başlatılmıştı.

Avrupa otomotiv şirketleri birliği varılan uzlaşmayı kuşkuyla karşıladıklarını ve Avrupalı üreticilerin dezavantaja uğratılmaması gerektiğini duyurdu. Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği ACEA yeni emisyon hedeflerinin branşlarında yüksek işsizliğe yol açacağı uyarısında bulundu. Birliğin açıklamasında, kararlaştırılan oranların siyasi nitelikte olduğu ve "teknolojik ve sosyoekonomik realiteleri göz ardı ettiği" belirtildi.

Çevre koruma örgütlerinin çatı kuruluşu Ulaşım ve Çevre AB bünyesinde alınan kararın olumlu yönde atılmış bir adım olduğunu ancak iklimi koruma hedeflerinin gerisinde kaldığını duyurdu.

DW Türkçe
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