Samanyolu Haber /Gündem / AB'den tutuklamalara sert tepki /02 Şubat 2018 16:59

AB'den tutuklamalara sert tepki

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Taner Kılıç hakkında tahliye kararının ardından tekrar tutuklama kararı çıkmasına ve Türk Tabipler Birliği'ne yönelik gözaltılara Avrupa Birliği tepki gösterdi.

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AB Dışpolitika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın yayımladığı ortak açıklamada, Kılıç'la ilgili kararın ve Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) yönelik gözaltıların 'Türkiye'de hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne zarar veren endişe verici gelişmelerin yeni bir örneği olduğu' ifade edildi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tahliye kararı verilen Kılıç, savcının itirazı üzerine yine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar tutuklanmıştı.

Mogherini ile Hahn'ın ortak açıklamasında ''Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Taner Kılıç hakkındaki tahliye kararının iptali ve TTB Yönetim Kurulu üyelerinin gözaltına alınması, Türkiye'de hukuk devletine, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar veren endişe verici gelişmelerin son örneklerini oluşturuyor'' denildi.
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