Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'ye 'para' mesajı /15 Ağustos 2017 01:07

AB'den Türkiye'ye 'para' mesajı

AB Sözcüsü, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’in ‘AB fonlarının askıya alınması’ ile ilgili mektubuna sahip çıktı.

SHABER3.COM

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, AB ile Türkiye arasında 25 Temmuz’da yapılan Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı öncesinde AB üst düzey yetkililerine “Türkiye’ye verilen fonların askıya alınması” talebiyle bir mektup göndermişti. Cumhuriyet gazetesine konuşan AB Sözcüsü, Gabriel’in mektubuna sahip çıktı.

Üye ülkelerle AB arasında “sürekli diyalog” olduğunu anımsatan Sözcü, AB Komisyonu’nun Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarını da gözden geçirdiğini söyledi. AB Sözcüsü, “Komisyon, Türkiye’de, hassas alanlarda, devam eden ve gelecekte yapılacak tüm mali yardımların çıkarlarımız ve değerlerimizle tamamen uyumlu olduğuna emin olmak için, sıkıca gözden geçirmektedir. AB’nin kurallarına göre, IPA yardımlarının askıya alınmasına dair olası bir karar, siyasi sürece bağlıdır. IPA fonları ile müzakeler arasında doğrudan ilişki vardır; para politikayı takip eder” dedi.

TÜRKİYE’NİN HER ÜYE İLİŞKİSİ ÖNEMLİ 

AB Sözcüsü ayrıca Gabriel’in mektubunun, 25 Temmuz’da Türk heyetinden gizlendiği iddialarına karşılık, önce AB’nin üye ülkelerle ‘sürekli diyaloğu’ olduğunu anımsattı. Sözcü “AB tarafı, 25 Mart’ta AB-Türkiye işbirliği ve diyaloğunun, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler konusunda somut, olumlu adımlar kadar, her AB üyesi ülkeyle iyi ilişkilerle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.” dedi.

ANKARA TEPKİLİYDİ 

Ankara, 25 Temmuz’daki toplantı öncesinde, Türkiye’ye yönelik fonların askıya alınmasını isteyen Gabriel’in mektubundan haberdar olan AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB’nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın bundan hiç söz etmemesine tepki göstermişti. 
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