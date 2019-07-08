Samanyolu Haber /Gündem / AB'den Türkiye'ye Kıbrıs tepkisi: Kabul edilemez /08 Temmuz 2019 20:23

AB'den Türkiye'ye Kıbrıs tepkisi: Kabul edilemez

Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye tepki gösterdi. Açıklamada Türkiye'nin faaliyetlerinin 'yasadışı' olduğu savunuldu.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’ye Kıbrıs’ta yeni sondaj yapma kararı nedeniyle tepki gösterdi. AB’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeybatısında sondaj yapmasının ‘yasadışı’ olduğu savunuldu; bu girişimden ‘derin endişe duyulduğu’ belirtildi. AB, üyesi olan Kıbrıs’ın egemenliğinin ‘Türkiye tarafından kabul edilemez biçimde ihlal edildiğini’ belirtti.

Doğu Akdeniz’de Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye’ye ait ikinci gemi Yavuz, bugün Karpaz’daki Zafer Burnu’nun güneyine ulaşmıştı. Gebze’den 20 Haziran’da düzenlenen törenin ardından yola çıkan Yavuz, gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından bir süredir bekletildiği Mersin-Taşucu’ndan ayrılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haftasonu yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs’tan alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz’da ilk sondajına başlayacağını söylemişti.

KIBRIS: CİDDİ EGEMENLİK İHLALİ

Kıbrıs Cumhuriyeti ise bu adıma tepki göstermiş, ‘egemenlik haklarının Türkiye tarafından ihlal edildiğini’ belirterek Ankara’yı kınamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Türkiye'ye Kıbrıs tepkisi: Kabul edilemez Sonraki Haber >>

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:17:18