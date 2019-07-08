AB'den Türkiye'ye Kıbrıs tepkisi: Kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’ye Kıbrıs’ta yeni sondaj yapma kararı nedeniyle tepki gösterdi. AB’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeybatısında sondaj yapmasının ‘yasadışı’ olduğu savunuldu; bu girişimden ‘derin endişe duyulduğu’ belirtildi. AB, üyesi olan Kıbrıs’ın egemenliğinin ‘Türkiye tarafından kabul edilemez biçimde ihlal edildiğini’ belirtti.







Doğu Akdeniz’de Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye’ye ait ikinci gemi Yavuz, bugün Karpaz’daki Zafer Burnu’nun güneyine ulaşmıştı. Gebze’den 20 Haziran’da düzenlenen törenin ardından yola çıkan Yavuz, gerekli ikmal ve kontrollerin yapılmasının ardından bir süredir bekletildiği Mersin-Taşucu’ndan ayrılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haftasonu yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, bir hafta içinde Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs’tan alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz’da ilk sondajına başlayacağını söylemişti.





KIBRIS: CİDDİ EGEMENLİK İHLALİ





Kıbrıs Cumhuriyeti ise bu adıma tepki göstermiş, ‘egemenlik haklarının Türkiye tarafından ihlal edildiğini’ belirterek Ankara’yı kınamıştı.