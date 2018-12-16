Samanyolu Haber /Dünya / AB'den 'Suriye'ye yeni operasyon istemiyoruz' mesajı /16 Aralık 2018 13:05

AB'den 'Suriye'ye yeni operasyon istemiyoruz' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusuna yapılacak olası askeri operasyonun "endişe kaynağı” olduğunu belirtti.

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Mogherini, Cumartesi günü yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'yi AB'nin önemli bir ortağı ve Suriye krizi nedeniyle bölgede "kritik düzeyde önemli bir aktör” olarak tanımladı. Mogherini, AB ile Türkiye'nin ortak amacının Suriye ve bölgede şiddeti durdurmak, terörü yenmek ve istikrarı sağlamak olduğunu aktardı.

Mogherini açıklamasında Türk makamlarından IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun çabalarını baltalayacak "tek taraflı bir eylemden sakınması” konusunda beklentilerinin olduğunu ifade etti. IŞİD'e karşı savaşın sonlarına yaklaşıldığının altını çizen Mogherini, bu örgütün yenilmesinin 2011'den beri devam eden Suriye krizine sürdürülebilir bir çözüm bulunması için vazgeçilemez bir hedef olduğunu belirtti.

Menbiç'teki yol haritasına vurgu

"Bu kapsamda Türkiye ile Menbiç arasındaki yol haritasının ivedilikle uygulanması çok önemli” diye Mogherini, Suriye'nin kuzeyinde her kesimce kabul edilebilir bir sonucun Türkiye'nin güvenlik endişelerini kapsarken, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonların sekteye uğratılmaması gerektiğini söyledi.

Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna yönelik, "bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları”na karşı yapılacak askeri harekâtın birkaç gün içinde başlayacağını belirtmişti. Cuma günü bir açıklama daha yapan Erdoğan, YPG güçlerinin Fırat'ın batısındaki Menbiç'ten çıkarılmaması durumunda Menbiç'e de operasyon yapılacağını belirtmişti.

Türkiye ile ABD, YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) nedeniyle uzun süredir sorun yaşıyor. Türkiye, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'yi terör örgütü olarak değerlendirirken, ABD SDG'yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir ortak olarak görüyor. PKK; Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü listesinde yer alıyor. 

DW Türkçe
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