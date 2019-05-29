Samanyolu Haber /Dünya / AB'den net mesaj: Türkiye ile hiçbir fasıl açılmayacak /29 Mayıs 2019 14:54

AB'den net mesaj: Türkiye ile hiçbir fasıl açılmayacak

Türkiye'de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini ve ekonomi dahil birçok alanda 'geriye gidildiğini' söyleyen Johannes Hahn, "Türkiye AB'den uzaklaşmaya devam ediyor." dedi.

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Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini söyledi.

Hahn, Avrupa Parlamentosu Dış İşleri Komitesi’nde Türkiye’yi de yakından ilgilendiren ve 7 ülkeyi kapsayan genişleme paketini sundu.

Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre, raporda önceki senelerde olduğu gibi Türkiye’de insan hakları ve demokrasi konularında ciddi bir gerileme olduğu belirtilirken ilk defa ekonomi ve serbest piyasa konusunda endişeler öne çıkarıldı.

Türkiye'de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini ve ekonomi dahil birçok alanda 'geriye gidildiğini' söyleyen Hahn, 'Türkiye AB'den uzaklaşmaya devam ediyor" dedi.

Ankara ile yapılan mülteci anlaşmasından memnun olduklarını belirten Hahn, "Ortak çıkarlarımız doğrultusunda işbirliğimiz devam ediyor" diye konuştu.

'HAPİSHANELERDE KÖTÜ MUAMELE VAR'

Sunumun hemen ardından Türkiye Raportörü Avrupa Parlamenteri Kata Piri ve Portekizli vekil Ana Gomes’in de aralarında bulunduğu toplam üç parlamenter, "Türkiye’deki hapishanelerde hücrede tutulan kadın hakimlere ve Ankara'da kötü muameleye maruz kalan diplomatlar konusunda susmamalıyız" diyerek Avrupa'nın insan hakları değerlerinin bunu gerektirdiğini söyledi. 
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