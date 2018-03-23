AB'den Moskova'ya soğuk duş

Avrupa Birliği, Rusya'daki büyükelçisini Brüksel’e geri çağırdı. AB zirvesinde yapılan görüşmelerden sonra, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB'nin Moskova'dan büyükelçisini istişareler için Brüksel'e geri geleceğini doğruladı. Şu anda, Alman diplomat Markus Ederer Rusya'daki AB temsilciliğine başkanlık ediyor.







Der Spiegel'de çıkan habere göre, AB liderler zirvesinde AB Konseyi, İngiltere Hükümetinin eski ajan Sergej Skripal'in ve kızının uğradığı suikastten Rusya Federasyonu'nu sorumlu tutması değerlendirmesine katıldığını ve başka hiçbir makul açıklama olmadığını kabul etti. Açıklamada "Ortak güvenliğimize karşı bu büyük meydan okuma karşısında, Birleşik Krallık ile dayanışma içinde duruyoruz" dendi.





Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Theresa May, Rusya'nın attığı adımlara karşı daha güçlü bir Avrupa yanıtını vereceklerini duyurdular.





Merkel, "Gerekirse, başka yaptırımlarla yanıt vereceğiz ancak bundan önce kimyasal silah örgütünün değerlendirmesini beklenmelidir" dedi.





AB ülkeleri, Rusya'ya karşı yaptırımlar taslağında hemfikir değiller. AB üye ülkelerinin “Rusya'nın vereceği cevaplar ışığında” yaptırımlar konusunda karar vereceği söyleniyor. AB içerisinde kimyasal, biyolojik ve nükleer risklere karşı savunmasını güçlendirmesi gerektiği fikri öne çıkıyor. AB diplomatlarına göre, Macaristan ve Yunanistan'ın, Rusya'yı saldırıdan sorumlu olarak belirlemek için çekinceleri var.





Öte yandan İngiltere Başbakanı May, Rus hükümetini AB zirvesinin başlamasından önce İngiltere'ye "sert ve pervasız bir saldırı" yapmakla suçladı. Salisbury'de yaşanan bu zehir saldırısı, "Batı Balkanlardan Orta Doğu'ya Rus saldırganlığının bir başka işareti"dir dedi. İngiliz hükümet çevrelerinden gelen bilgilere göre, iki günlük zirvenin akşam yemeğinde May, AB 'li meslektaşları Rus istihbarat memurlarını ülkelerinden ihraç etmeleri yönünde talepte bulundu. Rusya'nın faaliyetlerinin Büyük Britanya ile sınırlı olmadığını ifade etti.