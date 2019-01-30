Samanyolu Haber /Dünya / AB'den May'i hayal kırıklığına uğratacak karar: Yeniden müzakere mümkün değil /30 Ocak 2019 03:33

AB'den May'i hayal kırıklığına uğratacak karar: Yeniden müzakere mümkün değil

Avrupa Birliği (AB), İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamasının ardından, "Ayrılık Anlaşması müzakereye açık değil" uyarısı yaptı.

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AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, İngiltere'deki Brexit oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aaman, İngiliz parlamentosunda kabul edilen Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklife ilişkin, "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir. Ayrılık Anlaşması, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılması için en iyi ve tek yol olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"İngiliz Parlamentosunun anlaşmasız ayrılığın önüne geçilmesi konusundaki isteğini memnuniyetle karşılıyor ve paylaşıyoruz" diyen Aaman, Londra yönetimine atacağı adımlara ilişkin niyetini en kısa sürede netleştirmesi konusundaki uyarılarını sürdürdüklerini belirtti.

Aaman, Brexit'e ilişkin her türlü ihtimale karşı hazırlıklarını sürdüreceklerini vurgulayarak, Ayrılık Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik sürecin AB kanadında da devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin ayrılıktan sonraki ortaklığa yönelik niyetlerinin değişmesi ihtimaline de değinen Aaman, AB'nin mevcut ilkeleri gözeterek, ayrılık sonrasına ilişkin teklifini yeniden gözden geçirmeye hazır olacağını kaydetti.

MACRON: YENİDEN MÜZAKERE OLMAYACAK

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi.

Macron, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada mevcut Brexit anlaşmasının en iyi anlaşma olduğunu ve tekrar müzakereye açılamayacağını dile getirdi.
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