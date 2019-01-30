AB'den May'i hayal kırıklığına uğratacak karar: Yeniden müzakere mümkün değil

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, İngiltere'deki Brexit oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Aaman, İngiliz parlamentosunda kabul edilen Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklife ilişkin, "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir. Ayrılık Anlaşması, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılması için en iyi ve tek yol olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.





"İngiliz Parlamentosunun anlaşmasız ayrılığın önüne geçilmesi konusundaki isteğini memnuniyetle karşılıyor ve paylaşıyoruz" diyen Aaman, Londra yönetimine atacağı adımlara ilişkin niyetini en kısa sürede netleştirmesi konusundaki uyarılarını sürdürdüklerini belirtti.





Aaman, Brexit'e ilişkin her türlü ihtimale karşı hazırlıklarını sürdüreceklerini vurgulayarak, Ayrılık Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik sürecin AB kanadında da devam edeceğini bildirdi.





İngiltere'nin ayrılıktan sonraki ortaklığa yönelik niyetlerinin değişmesi ihtimaline de değinen Aaman, AB'nin mevcut ilkeleri gözeterek, ayrılık sonrasına ilişkin teklifini yeniden gözden geçirmeye hazır olacağını kaydetti.





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