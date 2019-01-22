Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Mastercard'a 570 milyonluk ceza /22 Ocak 2019 16:56

AB'den Mastercard'a 570 milyonluk ceza

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, perakendecilerin sınır ötesi kartlı ödeme hizmetlerine erişimini engellediği gerekçesiyle MasterCard'a 570 milyon avro para cezası verdi.

SHABER3.COM

AB Komisyonu, MasterCard'ın sınırı ötesi ödeme hizmetlerine yönelik 2013 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, MasterCard'ın tüccarların Tek Pazar'da başka bölgelerde kurulmuş olan bankalar tarafından sunulan, daha iyi koşullara sahip seçeneklerden yaralanmalarını sınırlandırdığının belirlendiği kaydedildi.
Söz konusu uygulamanın AB antitröst kurallarına aykırı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, MasterCard'a 570 milyon euro para cezası verildiği bildirildi.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Mastercard'ın kuralları, tüccarların diğer üye ülke bankalarının sunduğu daha iyi koşullara erişimlerini engelleyerek yapay olarak kart ödemelerinin maliyetini yükseltti. Bu durum, AB'deki tüketici ve perakendecileri zarara uğrattı" ifadelerini kullandı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Mastercard'a 570 milyonluk ceza Sonraki Haber >>

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:15