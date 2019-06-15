Samanyolu Haber /Dünya / AB'den İngiltere'ye Brexit cevabı: Masadaki tek anlaşma sizin sunduğunuz anlaşma /15 Haziran 2019 09:57

AB'den İngiltere'ye Brexit cevabı: Masadaki tek anlaşma sizin sunduğunuz anlaşma

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit süreci üzerine müzakere edilebilecek tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakanı Theresa May tarafından AB’ye sunulan Brexit anlaşması olduğunu söyledi.

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AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit süreci hakkında açıklamada bulundu.

Paris’te düzenlenen bir toplantıda konuşan Barnier, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşmanın İngiltere’nin istifa eden Başbakan Theresa May tarafından Brüksel’de müzakere edilen geri çekilme anlaşması olduğunu açıkladı. 

'YENİ BAŞBAKANIN BİZE SÖYLEYECEĞİ ŞEYLERİ BEKLİYORUZ'

Barnier, "Bir kez daha sakince tekrar ediyorum ki Birleşik Krallık hala Avrupa Birliği'nden ayrılmak istiyor. Bu yüzden masada olan anlaşma, düzenli bir geri çekilme için mümkün olan tek anlaşma. Burası bizim olduğumuz yer. Londra yeni bir başbakan arıyor. Yeni başbakanın bize söyleyeceği şeyleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

'BREXIT, KAYBEDİLEN BİR MÜZAKERE'

Lordlar Kamarası Başkanı Lord Norman Fowler’ın da bulunduğu toplantıda Barnier, "Brexit kaybedilen bir müzakere, olumsuz bir müzakere ve kimse bana Brexit'in en küçük katma değerini gösteremedi. Ancak bunu sınırlandırarak uygulamak zorundayız. Sayısız sonucu olacak. Brexit'in paradoksu, kıtamızın bir araya gelmekten ziyade yalnız olmayı seçtiğini bir o kadar da zorlukla karşı karşıya kaldığını gösterecek" dedi.
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