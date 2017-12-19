AB'den IKEA'ya büyük soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, merkezi Hollanda’da bulunan mobilya sektörü şirketlerinden IKEA’ya yönelik vergi uygulamaları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.





Açıklamada, IKEA’ya yönelik Hollanda’daki uygulamalarının şirkete düşük vergi ödeme imkanı tanıdığı ve rekabete zarar verici imtiyazlar sağladığına yönelik kaygılardan ötürü soruşturma açıldığı kaydedildi.





AB üyesi ülkelerde, vergi düzenlemelerinin hiçbir şirkete çıkar sağlamaması ve sektördeki rekabeti bozmaması gerekiyor. Yapılan düzenlemelerin kurallara uygun olup olmadığının denetlenmesi ise AB Komisyonunun görev alanına giriyor.





Avrupa Parlamentosundaki Yeşiller Grubunun yaptığı bir araştırmaya göre, IKEA çeşitli vergi planlama stratejileriyle 6 yılda 1 milyar avro civarında vergi ödemekten kaçındı.





Öte yandan, yıllık toplam satışları 30 milyar avro civarında olan IKEA şirketinin 172 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, 40’ın üzerinde ülkede 375’ten fazla mağazada faaliyetlerini sürdürüyor. İsveç’te 1943 yılında kurulan IKEA’nın merkezi ise Hollanda’da bulunuyor.