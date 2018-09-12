AB'den Google, Facebook ve Twitter'a sert uyarı





Juncker'in önerisi, bu şirketlere yıllık küresel cirolarının yüzde 4'üne kadar çıkabilecek cezalar verilmesini öngörüyor.





Jean-Claude Juncker, yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasında bir saatin mesajların yıkıcı olma potansiyeli açısından "belirleyici bir zaman aralığı" olduğunu söyledi.





İnternet şirketlerine radikal mesajları silme konusunda daha hızlı davranmaları için üç ay süre verilmişti.





Ancak AB yetkilileri bu şirketlerin gereki adımları atamadığını söylüyor.



