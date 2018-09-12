Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Google, Facebook ve Twitter'a sert uyarı /12 Eylül 2018 14:19

AB'den Google, Facebook ve Twitter'a sert uyarı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, teknoloji devleri Google, Facebook ve Twitter'ın aşırılık yanlısı mesajları bir saat içinde kaldırmamaları halinde ağır para cezalarına çarptırılması çağrısında bulundu.

SHABER3.COM


Juncker'in önerisi, bu şirketlere yıllık küresel cirolarının yüzde 4'üne kadar çıkabilecek cezalar verilmesini öngörüyor.

Jean-Claude Juncker, yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasında bir saatin mesajların yıkıcı olma potansiyeli açısından "belirleyici bir zaman aralığı" olduğunu söyledi.

İnternet şirketlerine radikal mesajları silme konusunda daha hızlı davranmaları için üç ay süre verilmişti.

Ancak AB yetkilileri bu şirketlerin gereki adımları atamadığını söylüyor.

Yeni öneri, yetkililerin aşırılığı teşvik ettiği ya da desteklediğini düşündüğünü radikal mesajlar konusunda internet şirketlerini derhal harekete geçmeyi zorlamayı hedefliyor.

AB ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor
Önerinin, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı alması gerekiyor. Bu durumda, internet şirketleri içeriklerin denetimi için yeni mekanizmalar geliştirmek zorunda kalacak.

İnternet platformları ayrıca, bu konuda attıkları adımları gösteren yıllık şeffaflık raporları yayımlayacak. İçerik sağlayıcıların kaldırma kararına itiraz hakları olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Google, Facebook ve Twitter'a sert uyarı Sonraki Haber >>

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

ATV'den ilginç sansür

ATV'den ilginç sansür

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

İnsanların takdiri ve İhlasın muhafazası

İnsanların takdiri ve İhlasın muhafazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:19