Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Esad'a büyük darbe /17 Mayıs 2019 19:10

AB'den Esad'a büyük darbe

Avrupa Birliği, iç savaşın sürdüğü Suriye'de Esad yönetimine yönelik yaptırımları sürdürme kararı aldı. 270 kişiye yönelik yaptırımlar bir yıl daha yürürlükte olacak.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşar Esad yönetimine yönelik yaptırımları bir sene daha uzatma kararı aldı. Karara gerekçe olarak yönetimin sivil halka yönelik baskıları sürdürmesi gösterildi.

AB Konseyi adına yapılan açıklamada "Esad rejimi ve destekçilerinin sivil halka yönelik baskılarının sürmesi nedeniyle uygulanan sınırlayıcı tedbirlerin uzatıldığı" vurgulandı.

Yeni karar çerçevesinde 1 Haziran 2020'ye kadar 270 kişiyle 70 şirket ve kuruluşu kapsayan yaptırımlar yürürlükte olacak. Bu yaptırımlar, seyahat yasağı, mal varlığının dondurulması, yatırım kısıtlaması gibi önlemleri kapsıyor. AB'nin yaptırımı kapsamında olan kurumlar içerisinde Suriye'nin Merkez Bankası da yer alıyor. Avrupa Birliği ayrıca Suriye'ye yönelik petrol ambargosu uyguluyor. Sivillere yönelik kullanılabilecek gereçlerin satışına da izin verilmiyor.

Avrupa Birliği, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından yürürlüğe koyulan yaptırımlar yıllık olarak gözden geçiriliyor. Suriye'de Esad yönetimine karşı ayaklanma sonucu çıkan savaş 2011'de başlamıştı.
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