Samanyolu Haber /Gündem / AB'den 4.3 milyar dolarlık Türkiye açıklaması! /07 Ağustos 2017 11:16

AB'den 4.3 milyar dolarlık Türkiye açıklaması!

Son dönemde AKP karşıtı tutumunu sertleştiren Avrupa Birliği'nden yeni bir açıklama geldi.AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Öttinger, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödemesi ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

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AB’den flaş Türkiye açıklaması

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’e açıklamalarda bulunan Öttinger, Türkiye’ye 2020 sonuna kadar ödenmesi planlanan 4.3 milyar dolarlık yardım hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Ankara-Berlin ilişkilerinin gerilmesinin ardından gündeme gelen bütçenin akıbeti henüz resmi olarak belli değil.

Komiser, “Bu fonlar, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeleri desteklemek için veriliyor. Örneğin hakimlerin, savcıların ve gazetecilerin eğitimi gibi. Türkiye’deki siyasi durum göz önüne alındığında bu projelerin desteklenmesini hayal edemiyorum” dedi.
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