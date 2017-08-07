AB'den 4.3 milyar dolarlık Türkiye açıklaması!

AB’den flaş Türkiye açıklaması





Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’e açıklamalarda bulunan Öttinger, Türkiye’ye 2020 sonuna kadar ödenmesi planlanan 4.3 milyar dolarlık yardım hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Ankara-Berlin ilişkilerinin gerilmesinin ardından gündeme gelen bütçenin akıbeti henüz resmi olarak belli değil.





Komiser, “Bu fonlar, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeleri desteklemek için veriliyor. Örneğin hakimlerin, savcıların ve gazetecilerin eğitimi gibi. Türkiye’deki siyasi durum göz önüne alındığında bu projelerin desteklenmesini hayal edemiyorum” dedi.