Samanyolu Haber /Dünya / AB'de ilk koyun vebası Türkiye sınırında çıktı /20 Temmuz 2018 18:53

AB'de ilk koyun vebası Türkiye sınırında çıktı

Bulgar basınında yer alan haberlerde, aşırı derecede bulaşıcı Peste des Petits Ruminants yani PPR olarak bilinen bir virüsün görüldüğü açıklandı.

SHABER3.COM

Bulgar makamlar Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bir nokta olan Boyarovo'da rastlanan virüsün hayvan sürülerinin yüzde 90'ını öldürebilecek seviyede olduğunu duyurdu.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken Bolyarovo karantinaya alındı. Yetkililer küçükbaş hayvanların 10 kilometrelik bir bölgeden çıkmasına yasak getirirken hayvanların itlaf edilmesi süreci başladı. Fakat bu gelişme bölge halkının büyük tepkisini çekti. Hayvanlarının öldürülmesine tepki gösteren yetiştiriciler ve bölge halkı başkent Sofya'da bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. 

Reuters'ın aktardığı habere göre, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan yorumlardan bazılarında ise, bazı yerlerde itlaf işleminin test sonuçlarından önce gerçekleştirildiği iddia edildi.

TARIM BAKANI GÖREVDEN ALINDI

AB sınırları içinde ilk kez salgına dönüşen ve 'koyun vebası' olarak da bilinen virüsün temizlenmesi için 4.000'den fazla hayvanın itlaf edildiği belirtildi.

Bulgaristan'da yaşananların ardından Başbakan Boyko Borissov, Tarım Bakanı Yardımcısı Tsvetan Dimitrov ve diğer bazı görevlileri görevden aldı. Yetkililer Bulgaristan'dan üretilen süt ve süt ürünlerine yasak uygulanmaması için sert önlemler alındığını da aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'de ilk koyun vebası Türkiye sınırında çıktı Sonraki Haber >>

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Meriç'te ailesini kaybeden acılı babadan dünyaya yardım çağrısı

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Hakiki mü'minin ümit dünyası kararmaz

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Uçağın düşüşünü yolcu içeriden kaydetti

Yolun sonuna geldik

Yolun sonuna geldik

İşte İnsanı batıran tehlike

İşte İnsanı batıran tehlike

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

'Kimse Muharrem beye o gece sonuç monuç göndermedi'

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Paris'te sokaklar karıştı...

Paris'te sokaklar karıştı...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

İskoçya'da Trump'a paraşütlü protesto...

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor

AB Komisyon Başkanı'nın görüntüsü tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:03:53