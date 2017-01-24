ABD'deyi şok eden görüntü

Eyalet Meclisi'nde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı.





Yetmiş yaşındaki valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı.





Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.



