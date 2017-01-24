Samanyolu Haber /Dünya / ABD'deyi şok eden görüntü /24 Ocak 2017 10:45

ABD'deyi şok eden görüntü

ABD'de Minnesota Valisi Mark Dayton'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

ABD'de Minnesota Valisi Mark Dayton'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdiği anın görüntüleri ülkede şok etkisi yarattı. Yığılarak başını kürsüye çarpan Dayton'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Eyalet Meclisi'nde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı.

Yetmiş yaşındaki valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı.

Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.

OĞLU AÇIKLADI
Vali Dayton'ın oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Dayton'ın neden baygınlık geçirdiği hakkında henüz açıklama yapılmadı.
<< Önceki Haber ABD'deyi şok eden görüntü Sonraki Haber >>

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Hindistan'da akıl almaz kaza

Hindistan'da akıl almaz kaza

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'

'Yusuf gibi çıkacaklar Allah'ın izni ve inayetiyle'
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:01:26