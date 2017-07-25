ABD'ye S-400 resti

ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten yanıt geldi.







İlnur Çevik, “Vah vah! ABD kaygı duyarmış…” başlıklı yazısında, “Türkiye zaten Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almamış ve almazmış ama alırsa ABD çok kaygı duyarmış… Bunu ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford söylüyor… Önce bu sözleri vakitsiz bir 1 Nisan şakası sandık ama daha sonra adamın çok ciddi olduğu ortaya çıktı…” ifadelerini kullandı.







“BİZ KAYGI DUYMAYALIM DA KİM DUYSUN EY PENTAGON, EY ABD?”







“Bunları kim söylüyor? ABD’nin Pentagon’unun patronu söylüyor…” diyen İlnur Çevik şöyle devam etti:





“Bu hangi Pentagon? Hani şu PKK’nın Suriye’deki uzantıları YPG ve PYD’yi başımıza bela eden, onları eğitip silahlandırıp ülkemizin hayati çıkarlarına tehdit oluşturan Pentagon… Yani Türkiye’deki bölücü teröristlere yol veren Pentagon…"





ABD'yi Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avına ortak olmadığı için eleştiren Çevik yazısını şöyle bitirdi:





"Senin bu yaptıklarından haklı olarak biz kaygı duymayalım da kim duysun ey Pentagon, ey ABD?





İnşallah Rusya ile anlaşma kesinleşir de şu S-400 savunma sistemini alırız da Dunford bizim duyduğumuz derin kaygının azıcığını da o duyar…”





ERDOĞAN'DAN BAŞDANIŞMANINA DESTEK





Erdoğan AKP grup toplantısında S-400 anlaşmasında imzaların atıldığını söyledi:



