Samanyolu Haber /Gündem / ABD'ye S-400 resti /25 Temmuz 2017 13:54

ABD'ye S-400 resti

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almadığını ancak Ankara'nın söz konusu füze sistemini almış olması halinde bu durumun Washington için kaygı verici olacağını açıklamıştı. Bu açıklamaya önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik ardından Erdoğan'dan rest geldi.

SHABER3.COM

ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten yanıt geldi.  

İlnur Çevik, “Vah vah! ABD kaygı duyarmış…” başlıklı yazısında, “Türkiye zaten Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almamış ve almazmış ama alırsa ABD çok kaygı duyarmış… Bunu ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford söylüyor… Önce bu sözleri vakitsiz bir 1 Nisan şakası sandık ama daha sonra adamın çok ciddi olduğu ortaya çıktı…” ifadelerini kullandı.

“BİZ KAYGI DUYMAYALIM DA KİM DUYSUN EY PENTAGON, EY ABD?”

“Bunları kim söylüyor? ABD’nin Pentagon’unun patronu söylüyor…” diyen İlnur Çevik şöyle devam etti:  

“Bu hangi Pentagon? Hani şu PKK’nın Suriye’deki uzantıları YPG ve PYD’yi başımıza bela eden, onları eğitip silahlandırıp ülkemizin hayati çıkarlarına tehdit oluşturan Pentagon… Yani Türkiye’deki bölücü teröristlere yol veren Pentagon…"

ABD'yi Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avına ortak olmadığı için eleştiren Çevik yazısını şöyle bitirdi:

"Senin bu yaptıklarından haklı olarak biz kaygı duymayalım da kim duysun ey Pentagon, ey ABD?

İnşallah Rusya ile anlaşma kesinleşir de şu S-400 savunma sistemini alırız da Dunford bizim duyduğumuz derin kaygının azıcığını da o duyar…”

ERDOĞAN'DAN BAŞDANIŞMANINA DESTEK

Erdoğan AKP grup toplantısında S-400 anlaşmasında imzaların atıldığını söyledi: 

"S-400’ler neden gerilme neden olsun. Bir ülke kendi güvenliğine yönelik en ideal arayışı yapmak durumundadır. Biz yıllardır ABD ile bu tür şeylerde istediğimizi yapamıyorsak arayış içinde olmak durumundayız. Ve bunlar arayışın bir ürünüdür. İşte NATO… Yıllardır NATO ülkesi olan Yunanistan S-300’leri kullanıyor. Neden rahatsız oluyorlar. Biz şu anda Rusya federasyonu ile bu konuyla ilgili adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400 füzelerini ülkemizde göreceğiz. Ve bunları ortak üretimle de süreci işleteceğiz."
<< Önceki Haber ABD'ye S-400 resti Sonraki Haber >>

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:37:51