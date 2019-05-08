Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama /08 Mayıs 2019 23:21

ABD'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK’nin İstanbul seçimlerini yenileme kararına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, YSK’nin İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus'un imzasıyla yapılan açıklamada “Özgür ve adil seçimler ile seçim sonuçlarının kabulü bütün demokrasilerin gereğidir” ifadesine yer verilerek “Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz” denildi.

TÜRK YETKİLİLERE ÇAĞRI

“Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği var” denilen açıklamada “Türk yetkililerine bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği’ne üye olma arzusuna uyumlu bir şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz” görüşleri belirtildi.
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