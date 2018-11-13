ABD'den yeni açıklama: Kaşıkçı'nın ses kaydında Veliaht Prens'i zan altında bırakan bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ses kaydı ile ilgili "Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere… Kim istediyse hepsine dinlettik" derken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kayıtları dinleyenlerin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı töhmet altında bırakmadığı görüşünde olduğunu öne sürdü.

Singapur'daki bölgesel bir zirvede konuşan Bolton, ses kaydını bizzat dinlemediğini belirtti. Ses kaydının cinayeti Suudi Arabistan'ın fiili lideri Muhammed bin Selman'la (MbS) ilişkilendirip ilişkilendirmediği sorusu üzerine ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı şunları söyledi:





"Sanırım dinleyenler ilişkilendirdiğine dair bir çıkarımda bulunmadı ve kesinlikle Suudi hükümetinin de böyle bir pozisyonu yok. Başkan (Trump) bu meselenin dibine kadar gitmek istediğini net şekilde ifade etmişti."



