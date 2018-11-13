Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den yeni açıklama: Kaşıkçı'nın ses kaydında Veliaht Prens'i zan altında bırakan bir şey yok /13 Kasım 2018 16:24

ABD'den yeni açıklama: Kaşıkçı'nın ses kaydında Veliaht Prens'i zan altında bırakan bir şey yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cemal Kaşıkçı'nın ses kaydını bizzat dinlemediğini, ama dinleyenlere göre Muhammed bin Selman'ı zan altında bırakan bir şey olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ses kaydı ile ilgili "Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere… Kim istediyse hepsine dinlettik" derken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kayıtları dinleyenlerin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı töhmet altında bırakmadığı görüşünde olduğunu öne sürdü.
Singapur'daki bölgesel bir zirvede konuşan Bolton, ses kaydını bizzat dinlemediğini belirtti. Ses kaydının cinayeti Suudi Arabistan'ın fiili lideri Muhammed bin Selman'la (MbS) ilişkilendirip ilişkilendirmediği sorusu üzerine ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı şunları söyledi:

"Sanırım dinleyenler ilişkilendirdiğine dair bir çıkarımda bulunmadı ve kesinlikle Suudi hükümetinin de böyle bir pozisyonu yok. Başkan (Trump) bu meselenin dibine kadar gitmek istediğini net şekilde ifade etmişti."

PATRON' KİM?
Bolton'ın bu açıklamasının tersine ABD'nin nüfuzlu gazetesi New York Times 'ses kaydında MbS'yi işaret eden bir unsur bulunduğunu' ileri sürdü.

Habere göre İstanbul'a gelen en az 15 kişilik suikast ekibinin bir üyesi üstünü telefonla arayarak "Patronuna söyle, görev yerine getirildi" dedi.

NYT: İSTİHBARATÇILARA GÖRE MBS

Telefonla arayan kişinin Suudi Veliaht Prensi'ne her nereye giderse eşlik eden Mahir Abdülaziz Mutreb olduğunu kaydeden New York Times, onun patron sözüyle kast ettiğinin de MbS olduğuna inanıldığını yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den yeni açıklama: Kaşıkçı'nın ses kaydında... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:33:12