Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den vize yasağıyla ilgili açıklama /19 Ekim 2017 08:55

ABD'den vize yasağıyla ilgili açıklama

Vize yasağı konusunda ABD ile temaslar sürerken Amerikan tarafından açıklama geldi

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile karşılıklı olarak vizelerin askıya alınması hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, “Türkiye ile iletişim halindeyiz. Görüşmelerde ilerleme sağlandı” ifadelerini kullandı.
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