Samanyolu Haber
ABD'den vize yasağıyla ilgili açıklama
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
ABD'den vize yasağıyla ilgili açıklama
/
19 Ekim 2017 08:55
ABD'den vize yasağıyla ilgili açıklama
Vize yasağı konusunda ABD ile temaslar sürerken Amerikan tarafından açıklama geldi
SHABER3.COM
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile karşılıklı olarak vizelerin askıya alınması hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, “Türkiye ile iletişim halindeyiz. Görüşmelerde ilerleme sağlandı” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
ABD'den vize yasağıyla ilgili açıklama
Sonraki Haber >>
Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde hizmet gönüllülerine terörist denmesine...
MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede
Hizmet Hareketi'ne uygulanan kitlesel kırım tüm boyutlarıyla devam ediyor. On binlerce insanın tutuklanması,...
Pakistan'da neler oluyor?
Erkam Tufan ile 30 Dakika programında Pakistan'daki eğitimcilerin başına gelenler konuşuldu.. Pakistan'da...
'Git' diyor gitmiyorlar... Bunlar davaya ihanet mi ediyorlar yoksa?
Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa edin dediği halde etmeyen Belediye başkanlarına tekrara seslendi
Giderayak ne var ne yok satılığa çıkardı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili istifa tartışmaları sürerken,...
Çad'a pasaport kağıdı bittiği için Trump'ın seyahat kısıtlaması listesine eklenmiş
ABD'nin güvenlik alanında işbirliği yaptığı Afrika ülkesi Çad'ın 'pasaport kağıdı' bittiği...
ABD'den vize yasağıyla ilgili açıklama
Vize yasağı konusunda ABD ile temaslar sürerken Amerikan tarafından açıklama geldi
Özel jetle öğretmen kaçırtmasının asıl sebebi...
''Gayesi Türkiye’deki korku atmosferini dünyaya taşımak. Yurt dışına korku salmak. Hizmet gönüllülerini,...
'Davutoğlu'nun özel görüşmede söylediklerini Erdoğan'a taşıyan Bahçeli'ydi'
''Ahmet Davutoğlu, azledildikten sonra saraya 'sayın cumhurbaşkanına bari bir teşekkür edeyim'...
Kaddafi'nin oğlu, siyasete geri dönüyor
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi, Libya'yı kurtarmak için siyasete...
ABD-Türkiye gerginliğine kısa vadede çözüm zor
Düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun (GMF) Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Direktörü...
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geldi
SMS’in devrine son veren mesajlaşma platformu WhatsApp, yine kullanışlı bir özellikle daha kullanıcılarının...
Tweet
AKP'de operasyon devam ediyor
Şamil Tayyar yeni aydınlanmış...
Hizmet Gönüllülerine terörist denmesine ne diyor?
Pakistan'da neler oluyor?
MİT'in kirli kara propagandacı trolleri devrede
Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi
Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu
Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur
Cezaevinden mektup
Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
ABD'den vize yasağıyla ilgili açıklama
Osman Kavala havalimanında gözaltına alındı
Hizmet yeni başlıyor, bitirdik diyenler iyi düşünsünler...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:01:06