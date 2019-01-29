ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketine yaptırım kararı

BBC Türkçe'nin haberine göre gazetecilere konuşan Bolton, bu adımın 'Nicolas Maduro yönetiminin Venezuela halkının varlıklarını yağmalamasına engel olmak amaçlı' olduğunu ifade etti.







Bolton, Venezuela'ya ait 7 milyar dolarlık mal varlığına el konulduğunu söyledi.





ABD, resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararını açıkladığı sıralarda, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da Venezuela Kongresi'ne şirket ve şirkete bağlı petrol rafinerisi Citgo yönetimine yeni bir isim atamaları talimatı verdiğini duyurdu.





Guaido ayrıca, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.





ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de Venezuela petrolü satışlarından elde edilen kazancın Nicolas Maduro hükümetinin elinden alınacağını söyledi.





Citgo gelirlerini bloke ederek faaliyette kalabilecek





Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Mnuchin, "PDVSA uzun bir süredir Venezuelalı yetkililer ve iş insanlarının yolsuzlukları, zimmetlerine para geçirmeleri için bir aracı oldu. Bugünkü PDVSA ile ilgili karar, Venezuela'nın mal varlıklarını Maduro'da alıp, ait oldukları yere, Venezuela halkına temin edecektir" dedi.





Mnuchin, PDVSA'nın sahip olduğu ABD merkezli Citgo'nun ise gelirleri ABD'de bir banka hesabında bloke edilmesi durumunda faaliyetlerine devam edebileceğini söyledi.





PDVSA, OPEC ülkesi Venezuela'nın en büyük gelir kaynağı. Citgo da Venezuela'nın en önemli dış varlığı konumunda.





ABDli yetkililer, PDVSA'ya uygulanan yaptırımların, Maduro hükümetinin petrol şirketi gelirlerinden fayda sağlamasına engel olma amaçlı olduğunu söylüyor.





Venezuela'nın en büyük petrol müşterisi ise ABD.





Venezuela'nın petrol ihracatının yüzde 41'i ABD'ye yapılıyor. Venezuela ayrıca ABD'ye en çok ham petrol tedarik eden dört ülkeden biri.





Guaido: Ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçiriyorum







Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.





Guaido açıklamasında, "Cumhuriyetimiz'in ülke dışındaki varlıklarının kontrolünü aşamalı ve düzenli bir şekilde kontrolüme almaya başlıyorum" dedi. Guaido bu adımı, 'gaspçı' olarak tanımladığı Maduro ve ekibinin 'giderken kasadaki paraları boşaltmalarına engel olmak için' yaptığını söyledi.





Guaido, mal varlıklarının 'şeffaf şekilde kullanılması için milletvekillerine gerekli önlemleri almaları talimatını vereceğini' de ifade etti.





Guaido, "Citgo'nun Venezuelalıarın elinde kalması için bu kararı aldık" dedi.





Muhalif siyasetçi geçen ay Ulusal Meclis başkanlığına gelmişti. Guaido 23 Ocak'ta da Maduro'nun 'meşruiyetini yitirdiği' gerekçesiyle kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etti.





Guaido'yu, ABD'nin yanı sıra 20'den fazla ülke de tanıdı.



