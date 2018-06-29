ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Keyfi tutuklanabilirsiniz

Bültende “terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve Güneydoğu bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis’e seyahat etmeyin.” denildi.







TERÖR ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE’DE SALDIRLAR PLANLAYABİLİR





Terör örgütlerinin Türkiye’de saldırılar planlamayı sürdürdüğü belirtilen bültende şu ifadeler yer aldı: “Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler küçük ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar, alışveriş merkezleri, yerel hükümet kurumları, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlik alanları, eğitim kurumları, havalimanları ve kamuya açık başka alanlar hedef alınabilir.”





OLAĞANÜSTÜ HAL’DE ONBİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI UYARISI





Bültendeki uyarı şöyle devam etti: “Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri onbinlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var.





ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye’den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile de karşı karşıya kaldı. Türkiye Hükümeti’nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir. ABD yönetimi Türkiye’deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır.”





YEREL MEDYAYI TAKİP EDİP BİLGİLENİN





Bültende,Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan Amerikalılardan, yerel medyayı takip ederek bilgi edinmeleri de istendi ve turistlerin sıkça uğradığı alanlardan uzak durmaları, güvenlik önlemlerine sahip otellerde kalmaları çağrısı yapıldı.