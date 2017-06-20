ABD'den Türkiye'ye çok ağır IŞİD suçlaması

ABD Hazine Bakanlığı: IŞID yeni elemanlarını Türkiye üzerinden sevketti

FDD’s Long War Journal’den Thomas Joscelyn’in analiz-haberine göre;





Temmuz 2014’te Beşar Esad Rejim savaşçılarının cesetlerini gösteren korkunç bir video internet üzerinden yayınlandı. Video, IŞİD’in Esed güçleriyle uzun süredir savaştığı Humus’un Shaer gaz alanında çekildi. Videoda, “sözde halifenin” adamları cesetlerin üzerinde insan onuruna ters davranışlar sergilerken, köpek yavrularının cesetleri dişlediği görülüyordu.





Bu videoda görülen cihatçılardan birinin, Amerikan Hazine Bakanlığına göre IŞİD’in sözde liderlerinden, yeni teröristlerin örgüte katılmasını organize eden Fared Saal. Asıl adı Abu Luqmaan Al Almani olan Saal’ın, birkaç sene önce Suriye’nin kuzeyine Almanya üzerinden gelerek Suriye’deki savaşa dahil olduğu Hazine Bakanlığı tarafından belirlendi.





Hazine’ye göre; 2014’ten beri örgüt içerisinde aktif görev alan Saal, örgüte katılmak isteyen yeni elemanların Türkiye üzerinden Suriye’ye geçebilmesi için gerekli bağlantıları sağlıyor ve İstanbul’a hava yolu ile gelen terörist adaylarının bu bağlantılar aracılığı ile Suriye’ye geçişini organize ediyordu.





Saal’ın kullandığı bağlantılar sözde halifenin yeni destekçilerinin Türkiye üzerinden Suriye sınırına geçişini kolaylaştırıyor. 2014 yılında Suriye’ye geçmeye çalışan iki Avusutyalı’nın yakalanması sonucu Saal’ın teröristlerin sevkiyatında aktif rol oynadığı belirlendi. Saal’ın ayrıca bazı teröristlerin özel eğitim alması için etkin rol oynadığı da biliniyor.





Türkiye Suriye’deki savaşın başlangıcından bu yana Suriye’de bulunan bazı terörist grupların faliyetlerini kolaylaştıran, yeni elemanların sevkiyatında görmezden gelen bir politika izliyordu. Bazı El Kaide liderlerininde İstanbul’da serbestçe organizasyon düzenleyebilmesinin de gösterdiği üzere, Türkiye bu gruplar için açıktan destek sağlamasada bazı göstermelik yakalamalar ve birkaç tutuklama dışında terör örgütlerinin serbestçe işlerini devam ettirdiği bir ülke mahiyetinde.





IŞİD, 2016 yılının haziran ayında Atatürk havalimanına gerçekleştirilen saldırı da dahil olmak üzere 2016’nın sonuna kadar Türkiye’de IŞİD ile bağlantılı olduğu ileri sürülen hiçbir saldırıyı doğrudan üstlenmedi. Bu durum Fırat Kalkanı operasyonunu başlaması üzerine değişti. El Bağdadi, Türk ordusunun Kuzey Suriye topraklarında ilerlemesi üzerine bir ses mesajı yayınlayarak Türk hükümetini tehdit etti. Bağdadi ses kaydında “mürted Türkiye”nin gerçek yüzünü gösterdiğini örgüt üyelerinin bu saatten sonra Türkiye’ye karşı her türlü eylemi gerçekleştirmesi gerektiğini ve Türkiye’nin artık güvende olmadığını söyleyerek Türkiye’ye karşı açık bir savaş başlattı.







Bu ses kaydının ardından Güneydoğu’da bir bombalı araç saldırısı ve yılbaşında İstanbul’da gerçeklestirilen gece kulübü baskını İŞİD üstlendi. Buna rağmen Saal, Hazine <Bakanlığının raporuna göre, Türkiye’deki genel güvenlik zaafiyetinden de yararlanarak yeni elemanların Türkiye üzerinden taşınması işlerini sürdürüyor.





CTS Sentiel’den Guido Steingberg, daha önceki bir yazısında Saal’ın Suriye’deki faliyetlerinden bahsetmişti. Seinberg’in haberine göre; Saal, daha önce Çeçenlerin ağırlıkta olduğu diğer bir cihatçı grup olan Cünud El Şam örgütünde bulunmaktaydı. Ancak 2013 yılı sonlraında ve ya 2014’ün ilk aylarında , yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Denis Curpet’in de yardımı ile bu örgütteki bazı Alman kökenli teröristleri de ikna ederek İŞİD’e katılıp sözde halifeye biat ettiği belirlendi.





Amerikan Hazine Bakanlığı raporunda Cuspert ile Saal’ın iş ortaklığı ve dostluğu üzerinde de duruluyor. Rapora göre Shaer Gaz İstasyonunda çekilen videoda Cuspert’in gaz istasyonundaki cesetleri tekmelerken görüldüğü, Rejim’e karşı gerçekleştirilen bu saldırıda 300’ e yakın asker ve sivili katleden terörist grubu içerisinde yer aldığı görülüyor.





Amerikan makamları tarafından Cuspert’in Şubat 2015’te terör listesine alınmasının ardından Cuspert’in yakın ilişkilerinin bulunduğu ortaklarınında belirlenmesi çalışmaları kapsamında Saal’ın kimliğinin belirlendiği belirtiliyor. Bu çalışmalara göre bunlardan biriside örgüte yeni üyelerinin kazandırılmasını ve sevkiyatını düzenleyen Fared Saal. Shaer gaz istasyonunda çekilen videoda Cuspert ile birlikte görülen Saal, Amerikan makamları tarafından Cuspert’in yakın çevresinde olan teröristler arasında bulunduğu ileri sürülüyor.





Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Bürosu (OFAC) direktörü John E. Smith, IŞİD’e finansal açıdan, yeni eleman sağlanması yönünden ve farklı yollarla destek olunmasının engellenmesi amacıyla bazı kişilerin incelendiğini ve töre falaiyetlerine engel olunması kapsamıda incelendiğini kaydetti. Smith’e göre, hazine bakanlığı bu çalışması ABD’nin teröre karşı beraber hareket ettiği ülkelerle birlikte BM’nin teröre karşı yaptırımlarıyla da koordineli olarak terörün kolaylaştırılması ve finanse edilmesinin engellenmesi adına ABD’nin ciddiyetini gösteren önemli bir adım niteliğinde.





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