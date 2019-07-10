ABD'den Türkiye'ye atıf

Fed Başkanı Powell, ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump talep etse bile görevinden ayrılmayacağını söyledi. Powel, “Kanunun bana verdiği dört yıllık görev süremi tamamlama niyetindeyim" dedi.







Powell düşük küresel büyümenin dünyada enflasyonu zayıf tutabileceğini ve Fed'in risklerin görünüm üzerindeki etkisini bekleyip görmek istediğini söyledi.





ABD ekonomisinde büyümeyi desteklemek için araçları kullanmaya hazır olduklarını belirten Powell, sabit iş yatırımlarının geliştirilmesinin gerektiğini de ifade etti. Powell, ticaret gelişmelerinin algıda önemli bir etken olduğunu söyledi.





Olası faiz indiriminin ölçüsünü henüz tartışmadıklarını belirten Powell, faiz indiriminin gelen verilere ve risk görünümüne bağlı olacağını ifade etti.





Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı kararnameyle görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal getirilmişti. Erdoğan, Çetinkaya için “Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" açıklamasını yapmıştı.