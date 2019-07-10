Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye'ye atıf /10 Temmuz 2019 21:07

ABD'den Türkiye'ye atıf

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmasının yankıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkça eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'dan “görevden alınma” açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Fed Başkanı Powell, ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump talep etse bile görevinden ayrılmayacağını söyledi. Powel, “Kanunun bana verdiği dört yıllık görev süremi tamamlama niyetindeyim" dedi.

Powell düşük küresel büyümenin dünyada enflasyonu zayıf tutabileceğini ve Fed'in risklerin görünüm üzerindeki etkisini bekleyip görmek istediğini söyledi. 

ABD ekonomisinde büyümeyi desteklemek için araçları kullanmaya hazır olduklarını belirten Powell, sabit iş yatırımlarının geliştirilmesinin gerektiğini de ifade etti. Powell, ticaret gelişmelerinin algıda önemli bir etken olduğunu söyledi. 

Olası faiz indiriminin ölçüsünü henüz tartışmadıklarını belirten Powell, faiz indiriminin gelen verilere ve risk görünümüne bağlı olacağını ifade etti. 

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı kararnameyle görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal getirilmişti. Erdoğan, Çetinkaya için “Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik" açıklamasını yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den Türkiye'ye atıf Sonraki Haber >>

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?

AKP ile MHP'ye

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:29:26