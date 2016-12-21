ABD'den Türkiye'deki söylemlerden rahatsızız mesajı





Çavuşoğlu Kerry'e "hem Türkiye, hem de Rusya saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu biliyor" mesajı verdi. Çavuşoğlu'nun saldırıyı düzenleyen kişi hakkında da ABD'yi bilgilendirdiği kaydedildi.

Kerry'nin de büyükelçinin öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da bir telefon görüşmesi yaptığını dile getirdiği aktarıldı.





Washington'dan açıklama





Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sözcüsü John Kirby telefon görüşmesi sonrasında Washington'da yaptığı açıklamada, "Fethullah Gülen'in ABD'deki varlığı nedeniyle bu korkunç suikasti ABD ile ilişkilendiren bazı söylemler olduğuna" işaret ederek, bu iddiaların gülünç ve yanlış olduğunu söyledi.





Bu tür söylemlerden Washington'ın rahatsızlık duyduğuna işaret eden Kirby, olayın soruşturulması ve herhangi bir yargıya varmadan önce de kanıtların ve belgelerin ortaya konması gerektiğini ifade etti. Kirby, bu olayın arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddiaların tamamen saçma olduğunu yineledi.





Suriye görüşmeleri

Kirby açıklamasında Moskova'da gerçekleştirilen Suriye görüşmesine de dikkat çekti. ABD'nin ateşkes sağlanması yönündeki her çabayı memnuniyetle karşıladığını söyleyen Kirby, siyasi görüşmelere de yeniden başlanması durumunda bunun özellikle Halep'te geriye kalan insanlar için anlamlı olacağını ifade etti.