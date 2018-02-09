Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türk şirketine IŞİD'e yardım yaptırımı /09 Şubat 2018 19:46

ABD'den Türk şirketine IŞİD'e yardım yaptırımı

ABD, Yunus Emre Sakarya adlı kişinin sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

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ABD hükümeti, Türkiye, Filipinler ve Somali'de faaliyet yürüten üç şirkete IŞİD'i destekledikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Reuters'ın geçtiği habere göre ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'de Yunus Emre Sakarya adlı kişinin sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla yaptırım uygulayacak. 

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunus Emre Sakarya'nın yanı sıra Filipinler'de IŞİD'e mali ve maddi destek sağlamak suçundan Abdulpatta Escalon Abubakar'a, Somali'de de yine IŞİD'i destekleyen faaliyetleri nedeniyle Mohamed Mire Ali Yusuf ve şirketleri Liibaan Trading ile Al Mutafaq Ticaret Şirketi'ne yaptırım uygulandığı belirtildi.

2015'TEN BERİ DESTEK VERİYOR

“Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler” listesine alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunus Emre Sakarya’nın sahip olduğu Profesyoneller Elektronik’in kurulduğu 2015’ten bu yana IŞİD'e insansız hava aracı elektronik aksamları sağladığı belirtildi.

“IŞİD’in paravan şirketi” diye tanımlanan Profesyoneller Elektronik’in 2016’nın ilk yarısında IŞİD'e 500 bin dolarlık İHA ekipmanı verdiği ifade edildi. 
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