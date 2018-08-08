ABD'den Türk heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de 2 yıllık tutukluluğun ardından ev hapsine konan rahip Andrew Brunson'ın tümüyle serbest bırakılmasına dek yaptırım kararı almasının ardından ABD'ye giden Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.







Yapılan kısa açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verildi.





Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden heyetin görüşmesi gerçekleşti. Heyet, Dışişleri sonrası Hazine Bakanlığına gitti.









Bakanlık Sözcüsü Nauert, Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.





Yapılan kısa açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verildi. Heyetler arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.





Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin diğer temaslarına devam edeceği bildirilmişti.





ABD yönetimi, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulamıştı. ABD’nin bu açıklamasının ardından Türk Lirası, dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başlayıp 5.42 seviyesini görerek rekor kırmıştı. Bu gelişmelerin ardından diplomatik görüşmeler devam ederken Türk basınında ‘ABD ile bir ön mutabakat sağlandığı’ iddiasına yer verilmişti. En son olarak ABD tarafından "Bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson buraya evine dönmüş olurdu" açıklaması gelmişti.