Samanyolu Haber /Gündem / ABD Türk firmayı 'IŞİD'e destek' iddiasıyla kara listeye aldı... /10 Şubat 2018 09:59

ABD Türk firmayı 'IŞİD'e destek' iddiasıyla kara listeye aldı...

ABD hükümeti, Türkiye, Filipinler ve Somali'de üç farklı şirkete "IŞİD'i destekledikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başladı.

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 ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'de Yunus Emre Sakarya adlı iş adamının sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketine, IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik etme suçlamasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipinler'de de IŞİD'e mali ve maddi destek sağlamak suçundan Abdulpatta Escalon Abubakar'a, Somali'de de yine IŞİD'i destekleyen faaliyetleri nedeniyle Mohamed Mire Ali Yusuf ve şirketleri Liibaan Trading ile Al Mutafaq Ticaret Şirketi'ne yaptırım uygulandığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Sakarya'nın sahibi olduğu Profesyoneller Elektronik şirketinin IŞİD'e mali ve maddi kaynak ve teknolojik destek sağladığı yazıyor.

Açıklamada firma ve iş adamı hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Sakarya, 2015'ten bu yana IŞİD'e insansız hava aracı parçaları tedarik edilmesinde aracılık etti. Sakarya, Profesyoneller Elektronik'i 2015'te kurdu ve IŞİD'in insansız hava aracıyla bağlantılı malzemelerin tedarik edilmesinde paravan şirket oldu. Özellikle 2016 yılı ortasında Profesyoneller Elektronik, IŞİD için toplam 500 bin dolarlık insansız hava aracı malzemesinin ulaştırılmasında rol oynadı."
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