Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den tekrar S-400 uyarısı: Patriot alamazsınız /12 Şubat 2019 16:48

ABD'den tekrar S-400 uyarısı: Patriot alamazsınız

ABD'li yetkili, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin, ABD ve müttefiklerinin savunma sistemleri ile ‘her hâlükârda uyumlu olmayacağını' vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Washington'un Moskova ile Ankara arasında S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı konusunda yapılan anlaşmadan endişe duyduğunu, bu anlaşmanın ABD'nin Türkiye'ye Amerikan yapımı sistemlerin tedarikini engelleyeceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Moskova ile Ankara arasında S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı konusunda yapılan anlaşmaya değindi.

Hutchison, "Rus yapımı füze savunma sistemlerinin herhangi bir müttefikimize teslimatı konusunda çok endişeliyiz. Türkiye'yi bu anlaşmayı devam ettirmemeye çağırıyoruz, zira bu durum bizim oraya konuşlandırabileceğimiz savunma sistemlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesine olanak bırakmayacak" diye konuştu.

ABD'li yetkili, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin, ABD ve müttefiklerinin savunma sistemleri ile ‘her hâlükârda uyumlu olmayacağını' vurguladı.

Hutchison, sözlerine şöyle davam etti:

"Bu çok rahatsız edici. Tüm müttefikler bu konuda endişeli ve hepimiz, Türkiye'nin doğru karar vereceğini umuyoruz." 
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